СМИ: Фонсека провел встречу с представителями "Ромы"

Главный тренер "Шахтера" ​Паулу Фонсека провел встречу с представителями "Ромы", информирует Football Italia. По данным издания, встреча прошла хорошо и на ней были согласованы детали трехлетнего контракта.

Далее ситуация будет развиваться исходя из позиции текущего клуба тренера. "Шахтер" может отпустить Фонсеку бесплатно или потребовать 5 миллионов евро за расторжение контракта.

Фонсека тренирует "Шахтер" с 2016 года и с тех пор по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. Также в его активе победа в Суперкубке страны 2017 года. Руководство "горняков" обещало отпустить специалиста, если ему поступит предложение от статусного европейского клуба

Ранее сообщалось, что Фонсека является основным кандидатом на пост главного тренера "Ромы"