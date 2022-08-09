Тренер сборной Сегенала Сиссе ответил на слова президента «Наполи» об африканских игроках

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе отерагировал на слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Глава неаполитанского клуба заявил о том, что он больше не будет покупать африканцев из-за постоянных вызовов в сборные посреди сезона.

«Я очень уважаю Де Лаурентиса, но призываю его не нанимать африканских игроков. Если он считает, что команда может играть без африканских игроков, то это его дело. Можем ли мы предположить, что Де Лаурентис собирается сделать аналогичные ограничительные условия для игроков из Южной Америки, Азии и других конфедераций, запрещающих им играть в своих континентальных соревнованиях?» — цитирует BBC Сиссе.

Африканская конфедерация футбола (КАФ) настаивает, чтобы УЕФА начал расследование после слов Де Лаурентиса.