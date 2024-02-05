СМИ: Моуринью оставил в раздевалке «Ромы» подаренный игроками перстень из-за чувства предательства

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что римский клуб предал его, сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero.

Португальский специалист тяжело воспринял приход Даниэле де Росси сразу после его ухода из клуба. 61-летний тренер был уволен 16 января, в этот же день клуб объявил о подписании контракта с де Росси.

Моуринью оставил в раздевалке «Ромы» перстень, подаренный игроками после победы в финале Лиги конференций. Тренер положил кольцо в шкафчик капитана римлян Лоренцо Пеллегрини.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 6-е место, набрав 35 очков в 22 матчах.