Шпинев рассказал, что Антоном Миранчуком интересовались в Турции, Италии и Испании
Агент Вадим Шпинев рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку со стороны зарубежных клубов.
«Агент Мелехина рассказал, об интересе к игроку из Бельгии, Италии, Турции. Мелехин мне глубоко симпатичен как футболист, я тоже за ним слежу. Приятно смотреть за его развитием. Если у ребят есть такие предложения — браво. Но, наверное, можно назвать это элементом пиара агентом футболиста. На мой взгляд, в ближайший год просто невозможно. Предложение — это официальная бумага с печатью клуба. Разговоров по каждому футболисту куча. Антон Миранчук летом по разговорам должен был быть в трех странах — Турция, Италия и Испания. Но это разговоры, подходы: а сколько будет стоить, а насколько возможно, а какая зарплата? Но это не предложения, как, например, контракт на 4 года с таким-то финансовым содержанием», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.
27-летний Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Всего за московский клуб он провел 183 матча, забил 43 мяча и отдал 28 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -