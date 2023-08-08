Шпинев рассказал, что Антоном Миранчуком интересовались в Турции, Италии и Испании

Агент Вадим Шпинев рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку со стороны зарубежных клубов.

«Агент Мелехина рассказал, об интересе к игроку из Бельгии, Италии, Турции. Мелехин мне глубоко симпатичен как футболист, я тоже за ним слежу. Приятно смотреть за его развитием. Если у ребят есть такие предложения — браво. Но, наверное, можно назвать это элементом пиара агентом футболиста. На мой взгляд, в ближайший год просто невозможно. Предложение — это официальная бумага с печатью клуба. Разговоров по каждому футболисту куча. Антон Миранчук летом по разговорам должен был быть в трех странах — Турция, Италия и Испания. Но это разговоры, подходы: а сколько будет стоить, а насколько возможно, а какая зарплата? Но это не предложения, как, например, контракт на 4 года с таким-то финансовым содержанием», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

27-летний Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Всего за московский клуб он провел 183 матча, забил 43 мяча и отдал 28 результативных передач.