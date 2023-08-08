«Торино» не ведет переговоров с «Аталантой» по Миранчуку
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перейдет в «Торино», сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, руководство «Торино» не ведет переговоров с «Аталантой» о выкупе или аренда Миранчука. Отмечается, что в настоящий момент итальянский клуб больше сосредоточен на подписании полузащитника Руслана Малиновского. «Аталанта» планирует выручить за полузащитника 10 миллионов евро, но готова обсуждать аренду в другой клуб.
Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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