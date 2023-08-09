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«Милан» обыграл «Монцу» в первом розыгрыше трофея Берлускони

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» переиграл «Монцу» в первом розыгрыше трофея имени Сильвио Берлускони. Основное время закончилось ничьей (1:1), а в серии пенальти точнее оказались «россонери» — 6:5.

На 29-й минуте встречи полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич не смог реализовать пенальти, но был первым на добивании и открыл счет. В середине первого тайма Андре Колпани сравнял счет.

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Он был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

Футбол
ФК Милан
ФК Монца
Сильвио Берлускони
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