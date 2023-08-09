«Милан» обыграл «Монцу» в первом розыгрыше трофея Берлускони
«Милан» переиграл «Монцу» в первом розыгрыше трофея имени Сильвио Берлускони. Основное время закончилось ничьей (1:1), а в серии пенальти точнее оказались «россонери» — 6:5.
На 29-й минуте встречи полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич не смог реализовать пенальти, но был первым на добивании и открыл счет. В середине первого тайма Андре Колпани сравнял счет.
12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Он был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».
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|0
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4
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|0
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13
|Сассуоло
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
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|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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20
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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