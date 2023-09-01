Шпилевский: «Арис» на плотном контакте с Кокориным, его ждут»

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский поделился мнением о возможном возвращении форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский клуб.

– Александр доказал свою состоятельность в тренировочном процессе, дал все основания для того, чтобы быть в команде, – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт». – У меня такое ощущение, будто «Фиорентине» не на руку, что Саша в абсолютно топовой форме. Думаю, здесь уже слово за Александром, ему решать, какой путь выбирать. Он однозначно должен играть, но в Италии у него больших шансов на это, думаю, нет, как бы о ни выглядел. К сожалению. Ситуация неординарная, кроссворд. Много вопросов, на которые нет ответов. Это психологически очень сложно.

– Нужен ли Кокорин такому «Арису», забивающему в еврокубках по шесть мячей за матч?

– Однозначно нужен. Ждем. Очень надеемся. Для Александра всегда двери открыты, он лидер. С нетерпением ждем. Насколько я знаю, у Александра плотный контакт с «Арисом».

– Получается, с завтрашнего дня, когда закроется трансферное окно в Европе, у Кокорина останется всего несколько вариантов – Россия и Кипр, где окно открыто до середины сентября.

– Именно так.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.