Серия А: расписание матчей и трансляции чемпионата Италии 1 — 3 сентября
С 1 по 3 сентября пройдут матчи 3-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.
Расписание и трансляции матчей 3 тура чемпионата Италии 1 — 3 сентября
1 сентября. 19:30. «Сассуоло» — «Верона»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
1 сентября. 21:45. «Рома» — «Милан»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
2 сентября. 19:30. «Болонья» — «Кальяри»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
2 сентября. 19:30. «Удинезе» — «Фрозиноне»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
2 сентября. 21:45. «Аталанта» — «Монца»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
2 сентября. 21:45. «Наполи» — «Лацио»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
3 сентября. 19:30. «Интер» — «Фиорентина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
3 сентября. 19:30. «Торино» — «Дженоа»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
3 сентября. 21:45. «Эмполи» — «Ювентус»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
3 сентября. 21:45. «Лечче» — «Салернитана»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|- : -
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|- : -
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|- : -
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Кристиан Кабаселе
Удинезе
|2
|0
|2