Матч «Сассуоло» — «Верона» откроет третий тур серии А 1 сентября в 19.30 мск

С 1 по 3 сентября пройдут матчи 3-го тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Расписание и трансляции матчей 3 тура чемпионата Италии 1 — 3 сентября

1 сентября. 19:30. «Сассуоло» — «Верона»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

1 сентября. 21:45. «Рома» — «Милан»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

2 сентября. 19:30. «Болонья» — «Кальяри»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

2 сентября. 19:30. «Удинезе» — «Фрозиноне»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

2 сентября. 21:45. «Аталанта» — «Монца»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

2 сентября. 21:45. «Наполи» — «Лацио»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

3 сентября. 19:30. «Интер» — «Фиорентина»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

3 сентября. 19:30. «Торино» — «Дженоа»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

3 сентября. 21:45. «Эмполи» — «Ювентус»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»

3 сентября. 21:45. «Лечче» — «Салернитана»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»