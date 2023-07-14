«Рома» арендовала у «Лидса» Расмуса Кристенсена
Защитник «Лидса» Расмус Кристенсен на правах аренды перешел в «Рому», сообщается на официальном сайте римлян.
Соглашение между клубами рассчитано до лета 2024 года.
26-летний датчанин перешел в «Лидс» летом прошлого года. Он провел за команду 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кристенсена в 13 миллионов евро.
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3
|Интер
|0
|0
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|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Аталанта
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|0
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|0-0
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6
|Рома
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9
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10
|Торино
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11
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13
|Сассуоло
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|0-0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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