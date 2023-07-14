«Рома» арендовала у «Лидса» Расмуса Кристенсена

Защитник «Лидса» Расмус Кристенсен на правах аренды перешел в «Рому», сообщается на официальном сайте римлян.

Соглашение между клубами рассчитано до лета 2024 года.

26-летний датчанин перешел в «Лидс» летом прошлого года. Он провел за команду 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кристенсена в 13 миллионов евро.