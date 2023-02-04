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Сегодня, 19:10

Шкриньяр будет лишен капитанской повязки в «Интере»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр больше не будет капитаном команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний футболист покинет «Интер» в июне бесплатно, чтобы присоединиться к «ПСЖ».

Защитник уже подписал предварительное соглашение с парижской командой. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи почти договорился с президентом «Интера» Стивеном Чжаном о зимнем трансфере Милана Шкриньяра, однако вмешалась директоры миланского клуба. Они убедили руководство «Интера» не продавать пока футболиста.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Торино» — «Удинезе», «Интер» — «Милан» и другие матчи 21-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
15
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
16
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Интер

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Наполи

 8
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
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Эмполи

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Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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