«Лечче» обыграл «Кремонезе» в матче серии А
«Лечче» обыграл «Кремонезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.
Голами в составе победителей отметились защитник Федерико Баскиротто и полузащитник Габриэл Стрефецца.
«Лечче» занимает 14-е место в трунирной таблице серии А, набрав 23 очка. «Кремонезе» находится на 20-й строчке (8 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|
2
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
3
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
4
|Аталанта
|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|
5
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
6
|Рома
|20
|11
|4
|5
|26-18
|37
|
7
|Удинезе
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|
8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|
9
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
15
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
16
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
Новости