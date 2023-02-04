Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:53

«Лечче» обыграл «Кремонезе» в матче серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Лечче» обыграл «Кремонезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Голами в составе победителей отметились защитник Федерико Баскиротто и полузащитник Габриэл Стрефецца.

«Лечче» занимает 14-е место в трунирной таблице серии А, набрав 23 очка. «Кремонезе» находится на 20-й строчке (8 очков).

Италия. Серия А. 21-й тур
04 февр, 17:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
0:2
Лечче

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Кремонезе
ФК Лечче
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби
Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину
Норвежскую журналистку изумила выставка о детях Донбасса в Москве
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фабио Капелло: «Миранчук — умный футболист. Он управляет действиями команды»

Серия А: «Торино» — «Удинезе», «Интер» — «Милан» и другие матчи 21-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
15
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
16
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости