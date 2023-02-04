«Лечче» обыграл «Кремонезе» в матче серии А

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«Лечче» обыграл «Кремонезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Голами в составе победителей отметились защитник Федерико Баскиротто и полузащитник Габриэл Стрефецца.

«Лечче» занимает 14-е место в трунирной таблице серии А, набрав 23 очка. «Кремонезе» находится на 20-й строчке (8 очков).