Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о завоевании «Золотого мяча» как лучший футболист Европы 2004 года.

«Золотой мяч» — в прошлом, хотелось бы чего-то добиться в качестве тренера", — приводит слова Шевченко Italy 24 News. — Постараюсь сделать все, чтобы отношения с «Дженоа» были долгими. В клубе все спланировано. Сейчас мы подбираем команду. Есть ряд вещей, которые должны усвоить футболисты, и благодаря тренировкам мы получим более полную картину".

7 ноября «Дженоа» объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до 2024 года.