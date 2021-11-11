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Шевченко: «Золотой мяч» — в прошлом, хотелось бы чего-то добиться в качестве тренера"

14:20
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о завоевании «Золотого мяча» как лучший футболист Европы 2004 года.

«Золотой мяч» — в прошлом, хотелось бы чего-то добиться в качестве тренера", — приводит слова Шевченко Italy 24 News. — Постараюсь сделать все, чтобы отношения с «Дженоа» были долгими. В клубе все спланировано. Сейчас мы подбираем команду. Есть ряд вещей, которые должны усвоить футболисты, и благодаря тренировкам мы получим более полную картину".

7 ноября «Дженоа» объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.italy24news.com/News/258401.html

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