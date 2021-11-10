Шевченко ставит перед собой цель оставить «Дженоа» в серии А

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о своих задачах в новой команде.

«Это очень важный момент в моей тренерской карьере, — цитирует специалиста Tuttomercatoweb. — Я хотел бы поблагодарить Джоша (Уондера, сооснователя компании 777Partners, владеющей клубом. — Прим. «СЭ») и «Дженоа» за проект, который вернул меня в Италию — страну, с которой у меня особая связь. Я надеюсь продолжить здесь карьеру в качестве тренера. «Дженоа» — важный клуб, это проект, который имеет для меня большое значение. Наша цель — остаться в серии А на следующий год.

Единственный рецепт успеха, который я знаю, это работа. Я сделаю все, что могу, чтобы добиться этого результата. Этот проект убедил меня. Верю, что в будущем «Дженоа» может добиться многого в Италии. Помню, как я однажды играл против «Дженоа», и это был сложный матч. Мы играли против 12 игроков, потому что 12-м игроком «Дженоа» были болельщики. Я надеюсь на их поддержку. Она нам очень нужна».

Ранее 45-летний тренер работал со сборной Украины.