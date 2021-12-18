Шевченко установил антирекорд «Дженоа» после поражения от «Лацио»
«Дженоа» уступил «Лацио» (1:3) в матче 18-го тура чемпионата Италии. Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко установил антирекорд клуба.
Украинец стал первым тренером команды, который ни разу не выиграл в своих первых шести матчах. Статистика ведется с тех пор, когда за победу стали начислять три очка. В серии А при нем команда один раз сыграла вничью (0:0 с «Удинезе») и потерпела пять поражений. Единственная победа состоялась в Кубке Италии — 1:0 в против «Салернитаны».
«Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков в 18 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю