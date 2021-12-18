«Интер» на выезде разгромил «Салернитану»
«Интер» победил «Салернитану» (5:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Голы забивали Иван Перишич, Дензел Дюмфрис, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес и Роберто Гальярдини.
«Интер» набрал 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице. У «Салернитаны» восемь очков и последнее, 20-е место.
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