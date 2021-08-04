«Севилья» интересуется защитником «Ромы» Алессандро Флоренци

«Севилья» этим летом хочет купить защитника «Ромы» Алессандро Флоренци, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сообщалось, что главный тренер римлян Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока в следующем сезоне. Контракт Флоренци с «Ромой» рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне Флоренци провел в составе «ПСЖ», где играл на правах аренды, 31 матч, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 млн евро за два года до окончания его контракта с нынешним клубом.