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«Севилья» интересуется защитником «Ромы» Алессандро Флоренци

09:31
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«Севилья» этим летом хочет купить защитника «Ромы» Алессандро Флоренци, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сообщалось, что главный тренер римлян Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока в следующем сезоне. Контракт Флоренци с «Ромой» рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне Флоренци провел в составе «ПСЖ», где играл на правах аренды, 31 матч, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 млн евро за два года до окончания его контракта с нынешним клубом.

  

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Виктория Кравченко все материалы автора

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