Лукаку готов перейти в «Челси»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку думает о возвращении в «Челси», утверждает The Sun.

По данным источника, бельгиец готов сменить итальянскую лигу на АПЛ даже на правах аренды. Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Интеру» 120 миллионов евро за игрока.

Также указано, что в случае ухода Лукаку «Интер» может приобрести Дувана Сапату («Аталанта») и Хоакина Корреа («Лацио»).

В прошлом сезоне 28-летний Лукаку провел за «Интер» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.