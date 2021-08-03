Ибрагимович мог вернуться в «ПСЖ»
16:16
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович этим летом мог перейти в чемпионат Франции, сообщает Le Parisien.
По данным источника, 39-летний швед думал о том, чтобы вернуться в «ПСЖ». Однако парижане решили, что Ибрагимович не нужен команде. После этого он продлил контракт с «Миланом» до 2022 года.
Ибрагимович играл в «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. В составе парижан он четыре раза стал чемпионом Франции, завоевал два Кубка и три Суперкубка страны, а также выиграл три Кубка лиги.
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