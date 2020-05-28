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Серия А возобновится 20 июня, Кубок Италии — 13 июня

21:11
Паулу Дибала и Криштиану Роналду. Фото Reuters
Паулу Дибала и Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора официально объявил о возобновлении чемпионата и Кубка страны.

Матчи серии А возобновятся 20 июня, Кубок Италии — 13 июня.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта. В сезоне осталось провести 12 туров.

Ответные полуфинальные встречи Кубка Италии будут сыграны 13 июня. Пары турнира выглядят следующим образом: «Наполи» — «Интер» (1:0 — первая игра) и «Ювентус» — «Милан» (1:1 — первая встреча).

— Италия встает на ноги, и правильно, что футбол должен делать то же самое, — сказал Спадафора на заседании. — Мы согласились с медицинским протоколом, но подтвердили абсолютную необходимость в карантине, если игрок покажет положительный результат на коронавирус.

Мы также получили гарантии, что процесс мазков для игроков не должен никоим образом влиять на доступ населения к тестированию или ухудшать его.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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