«Лацио» спасся от поражения в матче с «Лечче»
«Лацио» сыграл вничью с «Лечче» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:2.
В составе гостей дубль оформил Реми Уден. На 23-й минуте игрок «Лечче» Габриэль Стрефецца не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.
У хозяев отличился Чиро Иммибиле и Сергей Милинкович-Савич, забивший второй гол на 4-й добавленной минуте.
После 35 туров серии А «Лацио» набрал 65 очков и расположился на 3-м месте, «Лечче» идет на 16-й строчке, набрав 32 очка.
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|3
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|83
|
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|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|
6
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|34
|17
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|58
|
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|34
|17
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|45-33
|58
|
8
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|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|
9
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|34
|12
|10
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|36-39
|46
|
10
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|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
11
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|
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|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|
13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|
16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|
17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|
18
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
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|3
|8
|23
|20-61
|17
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38 тур
|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|2 : 2
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|- : -
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|14.05
|21:45
|
Ювентус – Кремонезе
|- : -
|15.05
|21:45
|
Сампдория – Эмполи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|32
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|25
|1
|0
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