«Лацио» спасся от поражения в матче с «Лечче»

«Лацио» сыграл вничью с «Лечче» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе гостей дубль оформил Реми Уден. На 23-й минуте игрок «Лечче» Габриэль Стрефецца не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

У хозяев отличился Чиро Иммибиле и Сергей Милинкович-Савич, забивший второй гол на 4-й добавленной минуте.

После 35 туров серии А «Лацио» набрал 65 очков и расположился на 3-м месте, «Лечче» идет на 16-й строчке, набрав 32 очка.