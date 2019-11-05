Серия А хочет проводить матчи за границей

Исполнительный директор серии А Луиджи Ди Сьерво сообщил, что лига хочет проводить за границей как минимум один матч чемпионата Италии за сезон.

— Наша задача, как и у других европейских лиг, завоевать новые рынки. Это возможно через проведение матчей за границей, — цитирует Ди Сьерво La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Испанская лига хочет провести декабрьский матч между «Вильярреалом» и «Атлетико» в Майами.