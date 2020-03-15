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Сенси может вернуться в «Сассуоло»

12:08
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«Интер» может отдать полузащитника Стефано Сенси в аренду в «Сассуоло» в следующем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб арендовал 24-летнего итальянца с опцией выкупа прошедшим летом. «Интеру» придется заплатить за полузащитника 28 миллионов евро. Миланцы готовы оформить трансфер, но после этого могут отдать футболиста в аренду, чтобы тот получал регулярную игровую практику.

На счету Сенси 3 гола и 4 результативных передачи в 17 матчах за «Интер» в сезоне-2019/20. Сенси ярко начал нынешний сезон, но последнее время главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте был недоволен его физической формой.

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