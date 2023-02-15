Семин заявил, что Миранчук получает удовольствие от футбола с «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о том, что «Торино» начал переговоры о выкупе Алексея Миранчука из «Аталанты».

«У Миранчука в «Торино» больше игрового времени, там он получает удовольствие от футбола. Но здесь не все зависит от Алексея, у него все-таки контракт с «Аталантой». Я не знаю, хочет ли клуб из Бергамо вернуть Миранчука из аренды. Не знаю, стоит ли Алексей 12 миллионов, это же все слухи, конкретной стоимости нет», — приводит слова Миранчука Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.