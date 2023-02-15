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Сегодня, 15:09

Семин заявил, что Миранчук получает удовольствие от футбола с «Торино»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о том, что «Торино» начал переговоры о выкупе Алексея Миранчука из «Аталанты».

«У Миранчука в «Торино» больше игрового времени, там он получает удовольствие от футбола. Но здесь не все зависит от Алексея, у него все-таки контракт с «Аталантой». Я не знаю, хочет ли клуб из Бергамо вернуть Миранчука из аренды. Не знаю, стоит ли Алексей 12 миллионов, это же все слухи, конкретной стоимости нет», — приводит слова Миранчука Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-u-miranchuka-v-torino-bolshe-igrovogo-vremeni-tam-on-poluchaet-udovolstvie-ot-futbola-228064/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Юрий Семин
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 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
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 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 - : -
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 - : -
18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
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Лаутаро Мартинес

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Хвича Кварацхелия

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Лацио

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