Булыкин: «Миранчуку будет легче, если он останется в Италии»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о начале переговоров «Торино» и «Аталанты» по поводу выкупа российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Должен ли Миранчук подписать полноценный контракт с «Торино» или ему лучше подождать предложение более сильного клуба? Не знаю какой более сильный клуб, но мне кажется, что Миранчуку надо утверждаться, играть и главное — доверие тренера. Если здесь все есть, то можно стать одним из лидеров, хорошо адаптироваться в итальянском футболе, поэтому если будет хороший вариант, то нужно соглашаться. «Аталанта» допустит ошибку, если продаст Миранчука? Есть много нюансов. Мы смотрим с позиции Миранчука. В итальянском чемпионате ему будет легче. Ему надо как можно быстрее зарекомендовать себя, чтобы не терять время. Если тренер доверяет ему, дает игровое время, то, конечно, надо за это цепляться. Кончно уровень Миранчука позволяет ему играть в европейском топ-клубе, претендующим на чемпионство. Думаю, он может еще заявить о себе хорошо. Все-таки есть у него хорошие качества, вопрос теперь в доверии и в команде, где он обретет уверенность, стабильность, будет играть и сможет быть лидером в этой команде. Поэтому нужно ему сейчас немного стабилизировать игру и уже показывать то, на что он способен в каждом матче», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.