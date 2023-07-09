Вильфрид Заа может продолжить карьеру в «Наполи»

Бывший нападающий «Кристал Пэлас» может подписать контракт с «Наполи», сообщает The Guardian.

По информации источника, 30-летний ивуариец отклонил предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. На него претендуют «Наполи» и «Галатасарай».

Летом этого года у Заа истек контракт с «Кристал Пэлас». Он играл за лондонцев с 2013 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 28 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.