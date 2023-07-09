Вильфрид Заа может продолжить карьеру в «Наполи»
Бывший нападающий «Кристал Пэлас» может подписать контракт с «Наполи», сообщает The Guardian.
По информации источника, 30-летний ивуариец отклонил предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. На него претендуют «Наполи» и «Галатасарай».
Летом этого года у Заа истек контракт с «Кристал Пэлас». Он играл за лондонцев с 2013 года. В сезоне-2022/23 форвард провел 28 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Положение команд
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|И
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|00:00
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
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Болонья – Милан
|- : -
|20.08
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
|00:00
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
|
Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
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