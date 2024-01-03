Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

3 января, 23:55

Семин удивлен, что Миранчук получает мало игрового времени

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сассуоло» (3:1), в котором российский футболист отметился голом и результативной передачей.

«Миранчуку иной раз дают совсем мало игрового времени в «Аталанте», иной раз совсем не выходит и находится в резерве. Но когда Алексею дают шанс, он его хорошо использует. Тому пример — сегодняшний матч. Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени. Мне сложно сказать, в чем причина, но Миранчук заслуживает больше играть. Все свое время он использует очень продуктивно и полезно для команды», — приводит слова Семина Sport24.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609612-semin-miranchuk-khorosho-ispolzuyet-svoi-shansy-udivitelno-pochemu-aleksey-imeyet-tak-malo-igrovogo-vremeni
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Юрий Семин
0
Читайте также
Биография Александра Усика: жизнь и карьера непобежденного боксера
Головин вошел в сборную лучших футболистов лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мать обнаруженного на балконе мертвого ребенка призналась в его убийстве
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасперини похвалил Миранчука после гола и ассиста в матче с «Сассуоло»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 - : -
6.01 14:30
Интер – Верона
 - : -
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 - : -
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 - : -
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости