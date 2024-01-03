Семин удивлен, что Миранчук получает мало игрового времени

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сассуоло» (3:1), в котором российский футболист отметился голом и результативной передачей.

«Миранчуку иной раз дают совсем мало игрового времени в «Аталанте», иной раз совсем не выходит и находится в резерве. Но когда Алексею дают шанс, он его хорошо использует. Тому пример — сегодняшний матч. Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени. Мне сложно сказать, в чем причина, но Миранчук заслуживает больше играть. Все свое время он использует очень продуктивно и полезно для команды», — приводит слова Семина Sport24.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.