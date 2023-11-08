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Сегодня, 19:34

Семин считает слухами информацию о возвращении Алексея Миранчука в «Локомотив»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что железнодорожники в зимнее трансферное окно хотят арендовать полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Локомотив» хочет взять Миранчука в аренду зимой? Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» рассматривает вариант с арендой Миранчука в зимнее трансферное окно. Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов не исключил возвращение футболиста.

Миранчук выступал за «Локомотив» с 2013 по 2020 год. На данный момент 28-летний россиянин является игроком «Аталанты».

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-novosti-o-vozvrashenii-miranchuka-v-loko-slukhi-kotorye-vbrasyvayut-agenty-303497/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Наумов: «Миранчук усилил бы «Локомотив», но ему стоит попытаться уйти в аренду в Италии»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
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 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
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 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
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 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
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