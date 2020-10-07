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Семь игроков «Ювентуса» могут быть оштрафованы за то, что покинули расположение команды

13:52
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Семь игроков «Ювентуса» могут быть оштрафованы за то, что покинули расположение команды, которая находится на карантине. Футболисты «Юве» были закрыты на базе после того, как на прошлой неделе в клубе были обнаружены два случая коронавируса, сообщает Corriere di Torino.

Однако Джанлуиджи Буффон и Мерих Демирал решили вернуться домой и находиться на изоляции там.

Еще пять человек отбыли в национальные сборные: Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо, Данилу, Пауло Дибала и Криштиану Роналду. «Ювентус» не имел право препятствовать их отъезду.

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