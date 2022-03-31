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Сегодня, 08:14

Сегодня «Ювентус» проведет переговоры по продлению контракта с Де Шильо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» намерен продлить контракт с защитником Маттиа Де Шильо, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб сегодня проведет встречу с агентами 29-летнего итальянца. «Ювентус» предлагает игроку контракт до конца июня 2025 года с зарплатой в 2 миллиона евро.

Главный тренер команды Массимилиано Аллегри рассчитывает на футболиста как на эффективную опцию на правом фланге и хочет сохранить его в составе.

В сезоне-2021/22 Де Шильо забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах за «Ювентус». Нынешний контракт защитника действует до конца июня 2022 года.

Маттиа Де Шильо
Футбол
ФК Ювентус
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 - : -
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Верона

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