«Челси» хочет вернуть нападающего Тэмми Абрахама

Нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в «Челси»

«Челси» планирует вернуть нападающего Тэмми Абрахама, сообщает Tutto Mercato Web.

По данным источника, лондонцы находятся в поисках нападающего, учитывая тот факт, что команду могут покинуть Тимо Вернер и Ромелу Лукаку.

Отметим, в нападающем «Ромы» также заинтересованы «МЮ» и «Тоттенхэм». «Рома» в свою очередь не спешит расставаться с Абрахамом.

В сезоне-2021/22 воспитанник «Челси» провел за «Рому» 29 матчей в чемпионате Италии, забив 15 голов и сделав 3 результативные передачи.