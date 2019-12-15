Щенсны пропустит матч с «Удинезе»

Голкипер «Ювентуса» Войчех Щенсны пропустит матч 16-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». Поляк не попадет даже в число запасных, сообщает Twitter туринцев.

Утром в день матча Щенсны пожаловался на боль в плече, поэтому было принято решение о том, что он не сыграет против «Удинезе». Вместо него в заявку включен Маттиа Перин.

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