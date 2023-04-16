Гол Дефреля принес «Сассуоло» победу над «Ювентусом»

«Ювентус» в гостях проиграл «Сассуоло» в матче 30-го тура итальянской серии А — 0:1.

Единственный гол встречи на 64-й минуте забил форвард хозяев поля Грегуар Дефрель, вышедший на замену во втором тайме.

«Ювентус» с 44 очками идет на седьмом месте в серии А. «Сассуоло» набрал 40 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.