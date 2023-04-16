Гол Дефреля принес «Сассуоло» победу над «Ювентусом»
«Ювентус» в гостях проиграл «Сассуоло» в матче 30-го тура итальянской серии А — 0:1.
Единственный гол встречи на 64-й минуте забил форвард хозяев поля Грегуар Дефрель, вышедший на замену во втором тайме.
«Ювентус» с 44 очками идет на седьмом месте в серии А. «Сассуоло» набрал 40 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.
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|
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|30
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|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|
3
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|
4
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
5
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
6
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|29
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|6
|9
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|
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|30
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|44
|
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|30
|12
|8
|10
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|44
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
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|34-32
|41
|
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|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|
11
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|
12
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
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|16
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|0 : 3
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|1 : 1
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|0 : 0
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|0 : 1
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|1 : 1
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|1 : 0
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
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|Г
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Наполи
|21
|
|
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Интер
|14
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Мбала Нзола
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|П
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|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
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Ювентус
|8
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|К
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|1
|6
|
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Луис Муриэль
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