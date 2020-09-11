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«Сассуоло» представил форму на сезон-2020/21

05:23
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«Сассуоло» в Twitter представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в черном и зеленом цветах с продольными полосами, гостевой — белый с зеленой продольной полосой. Экипировщиком команды является Puma.

В минувшем сезоне «Сассуоло» занял восьмое место в турнирной таблице серии А.

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