«Милан» ушел от поражения в матче с «Сассуоло»
«Милан» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 3:3.
У хозяев дублем отметился Арман Лорьенте и еще один мяч забил Андреа Пинамонти.
У гостей отличились Рафаэль Леау, Лука Йович и Ноа Окафор, благодаря голу которого на 84-й минуте красно-черные ушли от поражения. Два гола Самуэля Чуквуезе в этой встрече были отменены из-за офсайда.
«Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сассуоло» 26 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|
1
|Интер
|31
|26
|4
|1
|75-15
|82
|
2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60-34
|68
|
3
|Ювентус
|32
|18
|9
|5
|45-24
|63
|
4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45-25
|59
|
5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56-35
|55
|
6
|Аталанта
|30
|15
|5
|10
|55-34
|50
|
7
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41-35
|49
|
8
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50-40
|49
|
9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31-29
|45
|
10
|Фиорентина
|30
|12
|7
|11
|42-35
|43
|
11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34-41
|43
|
12
|Дженоа
|31
|9
|11
|11
|34-38
|38
|
13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
14
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32-52
|30
|
15
|Удинезе
|31
|4
|16
|11
|30-47
|28
|
16
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25-48
|28
|
17
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|9
|16
|28-42
|27
|
19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36-59
|25
|
20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26-68
|15
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38 тур
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|0 : 0
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|14.04
|19:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|- : -
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|29
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|27
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|21
|1
|5
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