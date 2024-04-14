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Сегодня, 17:58

«Милан» ушел от поражения в матче с «Сассуоло»

Алина Савинова
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Игроки «Сассуоло» и «Милана».
Фото Reuters

«Милан» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 3:3.

У хозяев дублем отметился Арман Лорьенте и еще один мяч забил Андреа Пинамонти.

У гостей отличились Рафаэль Леау, Лука Йович и Ноа Окафор, благодаря голу которого на 84-й минуте красно-черные ушли от поражения. Два гола Самуэля Чуквуезе в этой встрече были отменены из-за офсайда.

«Милан» с 69 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Сассуоло» 26 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.

Италия. Серия А. 32-й тур
14 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
3:3
Милан
ФК Милан
1
0
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«Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне», Кварацхелия сделал результативную передачу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
18
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 - : -
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 - : -
14.04 21:45
Интер – Кальяри
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Виктор Осимхен

Наполи

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
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Пауло Дибала

Рома

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Ювентус

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