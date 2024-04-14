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«Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне», Кварацхелия сделал результативную передачу

Алина Савинова
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«Наполи» дома сыграл вничью с «Фрозиноне» в матче 32-го тура серии А — 2:2.

За неаполитанскую команду голы забили Маттео Политано и Виктор Осимхен, которому ассистировал грузинский вингер Хвича Кварацхелия. У гостей дублем отметился Валид Чеддира.

На 30-й минуте форвард желто-синих Матиас Суле не смог реализовать пенальти.

«Наполи» с 48 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне» с 27 баллами идет на 17-й позиции.

Италия. Серия А. 32-й тур
14 апр, 13:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:2
Фрозиноне
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Наполи
ФК Фрозиноне
Серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
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 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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Лацио – Салернитана
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14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
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