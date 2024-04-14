«Наполи» сыграл вничью с «Фрозиноне», Кварацхелия сделал результативную передачу

«Наполи» дома сыграл вничью с «Фрозиноне» в матче 32-го тура серии А — 2:2.

За неаполитанскую команду голы забили Маттео Политано и Виктор Осимхен, которому ассистировал грузинский вингер Хвича Кварацхелия. У гостей дублем отметился Валид Чеддира.

На 30-й минуте форвард желто-синих Матиас Суле не смог реализовать пенальти.

«Наполи» с 48 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне» с 27 баллами идет на 17-й позиции.