«Интер» сыграет с «Кальяри» в 32-м туре серии А

«Интер» на своем поле примет «Кальяри» в рамках 32-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, Италия. Начало — в 21:45 по московскому времени

Видеотрансляция игры «Интер» — «Кальяри» пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 21.30 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния игры чемпионата Италии можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Интер» находится на первом месте с 82 очками в турнирной таблице чемпионата Италии после 30 туров. «Кальяри» идет на 14 строчке с 30 баллами после 31 матча в серии А.

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