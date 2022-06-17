«Сассуоло» купил нападающего «Пеньяроля»

«Сассуоло» согласовал трансфер нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса. С игроком подписан контракт до 2027 года, сообщает сайт итальянского клуба.

По информации итальянских СМИ, «Сассуоло» заплатил за уругвайца 12 миллионов евро. Сделка также предусматривает возможные бонусные выплаты.

21-летний Альварес — воспитанник «Пеньяроля». На его счету 34 гола и 10 результативных передач в 89 матчах за команду.