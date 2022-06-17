«Интер» планирует представить Лукаку на следующей неделе

«Интер» намерен официально объявить о трансфере нападающего «Челси» Ромелу Лукаку на следующей неделе. «Нерадзурри» уже назначили бельгийцу медицинское обследование в местной клинике, сообщает инсайдер Николо Скира.

«Интер» хочет закрыть сделку с лондонским «Челси» к выходным, чтобы представить болельщикам Лукаку уже на следующей неделе.

Напомним, что сделка по переходу Ромелу в «Интер» состоится на правах аренды, за которую «нерадзурри» предположительно заплатят около 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.