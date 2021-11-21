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«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли вничью

16:21
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«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе «Сассуоло» забили Джанлука Скамакка и Доменико Берарди. У «Кальяри» отличились Кейта Бальде и Жоау Педру.

«Сассуоло» набрало 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. У «Кальяри» 7 очков и 20-я позиция.

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 14:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:2
Кальяри
Голы
Скамакка, 37 (1:0), Бальде, 40 (1:1), Берарди, 52 (2:1), Жоау Педру, 56 (2:2)
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Рожериу (Кирьякопулос, 85 ) Толян Феррари Лопес Фраттези Траоре (Матеус Энрике, 85 ) Распадори (Мерт Мюльдюр, 90+1 ) Берарди Скамакка (Дефрель, 74 )
Кальяри
Краньо Белланова Ликояннис Чеппителли Дзаппа (Касерес, 78) Карбони Марин (Олива, 84) Нандес Грасси (Дейола, 78) Бальде (Паволетти, 84) Жоау Педру
Предупреждения
Каан Айхан 72  -  Марин 33, Грасси 42
Судьи
Никколо Барони

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

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22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Спартак 1
Матч завершен

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31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
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Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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