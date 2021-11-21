«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли вничью
«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе «Сассуоло» забили Джанлука Скамакка и Доменико Берарди. У «Кальяри» отличились Кейта Бальде и Жоау Педру.
«Сассуоло» набрало 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. У «Кальяри» 7 очков и 20-я позиция.
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