«Сассуоло» хочет сохранить Бога. На него претендуют «Наполи», «Марсель» и «Ювентус»

Исполнительный директор «Сассуоло» Джованни Карневали сообщил, что клуб рассчитывает сохранить Жереми Бога. Ранее сообщалось, что 23-летним хавбеком интересуются «Наполи», «Марсель» и «Ювентус».

— Политика клуба — сохранять ведущих игроков, — цитирует DAZN Карневали. — «Сассуоло» всегда пытался выжимать максимум из топовых трансферов, сохраняя костяк команды. Мы хотим улучшаться, и наша цель — уговорить игроков остаться в нашем клубе. Многие хотят подписать Бога, но мы хотим его сохранить.

В сезоне-2019/20 Бога провел за «Сассуоло» 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.