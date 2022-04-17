«Сассуоло» хочет получить за нападающего Скамакку 40-45 миллионов евро

«Сассуоло» готов летом продать нападающего Джанлука Скамакку. Итальянский клуб хочет получить за 23-летнего игрока 40-45 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что основным претендентом на форварда является «Интер». При этом «нерадзурри» хотели бы включить в сделку одного из своих игроков, чтобы снизить цену.

В нынешнем сезоне Скамакка забил 13 мячей и отдал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Сассуоло».

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.