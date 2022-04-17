«Аталанта» готова расстаться с Иличем летом

«Аталанта» готова расстаться с полузащитником Йосипом Иличичем. Если клуб летом получит устраивающее предложение, то не будет удерживать 34-летнего словенца, сообщает Calciomercato.

При этом пока команда из Бергамо не получала официальных предложений по игроку.

Контракт Иличича с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.