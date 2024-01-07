Индзаги о победе над «Вероной»: «Я тоже проигрывал подобные матчи»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Вероной» (2:1) в 19-м туре чемпионата Италии.
«Нерадзурри» забили победный гол на 90+3-й минуте, отличился Давиде Фраттези. На 90+10-й минуте Маттео Дармиан сфолил на игроке гостей и к точке подошел Тома Анри. Форвард «Вероны» не реализовал пенальти, пробив в штангу.
«Я тоже проигрывал подобные матчи, так что мне совершенно понятно их настроение. «Верона» по праву била пенальти, Дармиан знал, что зацепил голеностоп соперника.
Важно побеждать в таких матчах. Мне понравилось, как команда владела мячом, хотя действовать стоило точнее, «Верона» играла очень хорошо», — сказал Индзаги после игры.
«Интер» с 48 очками лидирует в турнирной таблице. «Верона» идет на 18-й строчке (14).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|19
|15
|3
|1
|44-9
|48
|
2
|Ювентус
|18
|13
|4
|1
|27-11
|43
|
3
|Милан
|18
|11
|3
|4
|32-20
|36
|
4
|Фиорентина
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Болонья
|19
|8
|8
|3
|22-16
|32
|
6
|Аталанта
|18
|9
|2
|7
|29-20
|29
|
7
|Рома
|18
|8
|4
|6
|30-20
|28
|
8
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
9
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
10
|Монца
|19
|6
|7
|6
|19-20
|25
|
11
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
12
|Лечче
|19
|4
|9
|6
|20-25
|21
|
13
|Дженоа
|19
|5
|6
|8
|20-24
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|17-32
|15
|
18
|Верона
|19
|3
|5
|11
|16-26
|14
|
19
|Эмполи
|18
|3
|4
|11
|10-30
|13
|
20
|Салернитана
|18
|2
|6
|10
|15-36
|12
|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|2 : 1
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|2 : 3
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|1 : 1
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|- : -
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3