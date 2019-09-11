Сарри сможет руководить «Ювентусом» во время матча с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри будет находится на скамейке во время матча третьего тура чемпионата Италии против «Фиорентины». Об этом сообщает Il Giornale. Ранее тренер перенес пневмонию.

До этого появилась информация, что Сарри вылечился от пневмонии и вернулся к работе с командой. Болезнь была диагностирована ему в середине августа. Последнее время он руководил командой из дома.

Сарри возглавил «Ювентус» этим летом, перейдя из «Челси». Туринцы на старте серии A одержали две победы в двух играх. Матч «Фиорентина» — «Ювентус» состоится 14 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.

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