В «Интере» рассказали о переговорах по трансферу Лукаку
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о ходе переговоров с «Челси» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.
«Ромелу знает, что мы хотим подписать его. На данный момент мы ищем подходящее решение. Он игрок «Челси», и мы на связи с лондонцами. Они уже сказали, что не отдадут Лукаку в аренду. В связи с этим мы рассматриваем условия полноценного трансфера», — цитирует Аузилио инсайдер Фабрицио Романо.
Сезон-2022/23 нападающий провел в «Интере» на правах аренды. Он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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18
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