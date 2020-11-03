Сарри может возглавить «Фиорентину»

Новым главным тренером «Фиорентины» может стать ранее работавший с «Ювентусом» Маурицио Сарри, сообщают итальянские СМИ.

По данным Calciomercato.com, нынешний тренер «фиалок» Джузеппе Якини будет уволен вне зависимости от результата матча против «Пармы» в следующем туре чемпионата Италии. Сарри считается главным претендентом на его место. Также среди претендентов называются Винченцо Монтелла, ранее уже работавший с командой, и Вальтер Маццарри, известный по работе с «Торино» и «Наполи».

«Фиорентина» занимает 11-е место в серии А, имея в активе семь очков в шести матчах.