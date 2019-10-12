Сапата и Алексис получили травмы в товарищеском матче
23:02
Сборная Колумбии провела товарищеский матча с командой Чили. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
В игре получили травмы два футболиста Колумбии, представляющие клубы чемпионата Италии, сообщает Football Italia.
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата был заменен не 23-й минуте. У него мышечная травма.
Форвард «Интера» Алексис Санчес получил сильный удар по лодыжке. Он покидал поле сильно хромая.
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