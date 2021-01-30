«Ювентус» одержал победу в матче с «Сампдорией»

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Первый мяч забил Федерико Кьеза. Второй в активе Аарона Рэмси. «Юве» набрал 39 очков и занимает третье место. У генуэзского клуба 26 очков и десятая позиция.

В следующем туре «Ювентус» примет «Рому», а «Сампдория» на выезде сыграет с «Беневенто».

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Сампдория» — «Ювентус» — 0:2 (0:1)

Голы: Кьеза, 20 (0:1). Рэмси, 90+1 (0:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Дамсгор, 63), Кандрева (Янкто, 81), Экдаль, Торсби, Квальярелла (Рамирес, 68), Бальде (Торрегросса, 68).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Маккенни, Бентанкур (Рабьо, 75), Артур (Рэмси, 83), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората (Бернардески, 78), Кьеза (Алекс Сандру, 84).

Предупреждения: Торсби, 24. Экдаль, 30. Бентанкур, 37. Дамсгор, 86. Дамсгор, 87. Бернардески, 89.

Судья: Фаббри.

30 января. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».