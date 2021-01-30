Гендиректор «Интера» отверг возможность обмена Алексиса Санчеса на Джеко

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал возможный обмен нападающего Алексиса Санчеса на форварда «Ромы» Эдина Джеко.

«Агенты слишком дерзко себя ведут, пытаясь вести переговоры без привлечения представителей клубов. В итоге переговоры, в общем-то, завершились не начавшись.

Как сказал Антонио Конте, если в команде кто-то недоволен и хочет уйти, то у нас нет права их удерживать. Но таких ситуаций у нас нет», -цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на DAZN.