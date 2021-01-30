Гендиректор «Интера» отверг возможность обмена Алексиса Санчеса на Джеко
23:04
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал возможный обмен нападающего Алексиса Санчеса на форварда «Ромы» Эдина Джеко.
«Агенты слишком дерзко себя ведут, пытаясь вести переговоры без привлечения представителей клубов. В итоге переговоры, в общем-то, завершились не начавшись.
Как сказал Антонио Конте, если в команде кто-то недоволен и хочет уйти, то у нас нет права их удерживать. Но таких ситуаций у нас нет», -цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на DAZN.
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