«Сампдория» взяла в аренду полузащитника «Венеции»

Клуб серии А «Сампдория» взяла в аренду полузащитника «Венеции» Микаэля Кюизанса, сообщает сайт клуба.

Генуэзцы будут обязаны выкупить 23-летнего француза, если в течение сезона будут выполнены определенные условия.

Кюизанс забил два гола и сделал две результативные передачи в серии B в нынешнем сезоне.

В 2022 году появлялась информация, что в услугах Кюизанса заинтересован московский ЦСКА.