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Сегодня, 22:11

«Сампдория» взяла в аренду полузащитника «Венеции»

Иван Шитик
Корреспондент
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Микаэль Кюизанс.
Фото ФК «Венеция»

Клуб серии А «Сампдория» взяла в аренду полузащитника «Венеции» Микаэля Кюизанса, сообщает сайт клуба.

Генуэзцы будут обязаны выкупить 23-летнего француза, если в течение сезона будут выполнены определенные условия.

Кюизанс забил два гола и сделал две результативные передачи в серии B в нынешнем сезоне.

В 2022 году появлялась информация, что в услугах Кюизанса заинтересован московский ЦСКА.

ФК Венеция
ФК Сампдория
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